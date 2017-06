"Straalvogel" van Jommeke is terug

Een levensechte replica van de "straalvogel" van stripheld Jommeke is vanaf vandaag te bewonderen in het gemeentelijk park in Middelkerke. Het kunstwerk werd ontworpen door het duo Tardioli-Cauwenberghs in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het vliegtuigje bestaat ook voor 100 procent uit gerecycleerd materiaal.

