"Ik heb hierover nog nooit gesproken, Jezus Christus, zou ik het nu wel doen?" Met die aarzeling vertelt Gibb in een interview met Radio Times voor het eerst over het seksueel misbruik waarvan hij als kind het slachtoffer werd.

"Er is een moment geweest dat een man heeft geprobeerd mij te misbruiken toen ik ongeveer 4 was", zegt hij. "Hij heeft me niet aangeraakt, maar andere dingen zijn wel gebeurd, ook met andere kinderen."

Gibb wil nog kwijt dat de man in kwestie destijds is gearresteerd en dat het hele voorval hem overweldigde. "Ik was 4 en plots stond een politieagent aan mijn bed om 4 uur 's ochtends om mij te ondervragen. Als dat je niks leert over het leven, dan kan niks dat. Ik herinner het me nog levendig. Ik heb dit nooit eerder aan iemand verteld."

Op de vraag of het misbruik bij hem thuis plaatsvond, wil hij niet antwoorden. "Die details zouden onsmakelijk zijn."

Gibb geeft het interview in de aanloop naar zijn optreden op het festival van Glastonbury komende zondag. Daar krijgt hij een plekje in het "legends"-slot als laatste overlevende lid van The Bee Gees.