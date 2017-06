De brandweerlui van het Chelsea Fire Station is gisteren een verrassing van formaat te beurt gevallen. Niemand minder dan Adele liep op de bots langs om hen te bedanken voor hun inspanningen bij het bestrijden van het vuur in Grenfell Tower, de woontoren in Londen die vorige week helemaal is uitgebrand.

"Ze kwam gewoon opdagen aan het brandweerstation, klopte op het raam en zei dat ze taart voor ons had", zegt brandweerchef Ben King. "We openden de deur en toen deed ze haar zonnebril af en zei: "Hallo, ik ben Adele". Iedereen was in shock."

"Ze heeft met ons een kopje thee in de mess gedronken en hield daarna samen met ons een minuut stilte. We hebben zoveel steun van de lokale gemeenschap gekregen en kunnen iedereen niet hard genoeg bedanken."

Het is niet de eerste keer dat Britse wereldster haar steun uitspreekt voor de mensen die bij de verwoestende brand zijn betrokken. Zo bracht ze een dag na het inferno een discreet en onaangekondigd bezoek aan slachtoffers en hun nabestaanden tijdens een wake.