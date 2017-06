"Bij hun eerste single "Trouble" voelde ik al: hier zit iets in, dit gevoel zit goed en daar moeten we iets mee doen, ook al deed Coldplay niets wat nog niet gedaan was", vertelt Overbergh, nu artistiek directeur van de AB, maar in 2000 nog programmator. "Je voelt snel aan welke groep je moet hebben in je zaal, maar je weet nooit waar het verhaal van een band toe kan leiden. Zeker in het geval van Coldplay heeft de realiteit ons ingehaald. Dit succes had niemand destijds kunnen voorspellen."

Ook Eppo Janssen, nu al 10 jaar programmator op Pukkelpop, adviseerde organisator Chokri Mahassine in 2000 om Coldplay te boeken. "Hun eerste plaat klonk heel mooi en rustig, en daarom had ik hen getipt. Bij sommige groepen voel je meteen iets magisch, en bij hen had ik dat ook. Ze hebben mooie luisterliedjes, maar die kunnen live wel héél saai overkomen. Maar een man als Chris Martin is op het podium geboren, en heeft bakken panache. Dat recept werkt. Martin toonde toen al Bono-achtige ambities en allures."