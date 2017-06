Zangeressen Lokke Dieltiens en Tine Priem, die Tamara speelt in "Thuis", hebben al veel Scalakilometers op de teller, maar moesten toch even slikken toen Steven Kolacny hen het project voorstelde. "Ben je zeker dat we dit gaan doen? We vreesden toen dat we pinten naar ons hoofd gingen krijgen, maar Steven was héél overtuigend", zegt Lokke.

"Als je metalmuziek uitkleedt tot de essentie zit er zo veel moois in. En het is best moeilijk om te zingen, dus dat is een leuke uitdaging. We hebben echt hard moeten werken op de niet-alledaagse teksten, en de meerstemmigheid" Tine beaamt. "We hebben de charme van metal ontdekt. Ik vond het altijd heftig en hard, maar als je er meer in betrokken raakt, dan hoor je de schoonheid."