Het cliché wil dat de gemiddelde Graspopbezoeker volledig in het zwart gekleed rondloopt op zijn favoriete festival. Een verkenningsronde aan de ingang van het festivalterrein leert dat er zich tussen die zwarte massa ook enkele kleurrijke vogels bewegen.

Zo onder meer drie Nederlanders, die zich uitgedost hebben als Mexicanen. Ook zij vinden de veiligheidscontroles zeker niet te streng. "We moesten onze piñata's wel afgeven, maar verder hebben ze enkel wat over onze tas geaaid. Al zijn ze hier al strenger dan op de Nederlandse festivals, wat ons niet stoort. Dat is goed, als je ziet wat er gebeurt in de wereld."

De jongste festivalbezoeker op Graspop begint er érg vroeg aan: Naomi Bollen is amper 16 maanden oud en komt de wei in Dessel verkennen met haar mama Sarah Colemont (28). "Eigenlijk is dit al de tweede Graspop voor mijn dochter, want ze was er al eens bij in mijn buik. Tot nu toe is ze heel nieuwsgierig, en zoekt ze veel contact met de mensen rond ons. Of ik dit een veilige plek vind voor haar? Ja, ook al had ik de toegangscontrole strenger verwacht. Maar eigenlijk kan je nooit alle kwaad uitsluiten. Als er iets gebeurt, dan ben je altijd op het verkeerde moment op de verkeerde plek."