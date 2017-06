Op de tonen van System of a down en Slipknot maakte de treinreizigers zich helemaal klaar voor het Graspop-festival. De festivalgangers zijn in ieder geval fan: "Ik vind het fantastisch! Het festival is al twee uur vroeger begonnen dan dat het normaal zou beginnen omdat we op deze trein zitten. “Het was echt geweldig! Leuke sfeer, veel muziek en het feit dat het een grote groep was. Ja het was echt gewoon leuk.”

Ook Bouba Kalala, de festivalhouder van Studio Brussel, raadt de Party train aan iedereen aan. “Het was een hele speciale ervaring. Ik had nog nooit zoiets gedaan dus het was leuk om te zien hoe hard die mensen allemaal gingen. En de sfeer zit er ook direct in.”

Iedereen met een ticket richting de festivals kan de feesttreinen nemen. Je moet dus niet extra betalen.