Curator Dieter Roelstraete geeft rondleiding op Documenta

Liefhebbers van hedendaagse kunst kunnen hun hart weer ophalen op de vijfjaarlijkse artistieke manifestatie DocumentaOp deze 14e editie zijn er werken te zien van 160 kunstenaars op 30 lokaties. Documenta speelt zich deze keer niet alleen af in de Duitse stad Kassel, maar tegelijk ook in Athene. Eén van de curatoren is de Vlaming Dieter Roelstraete.

