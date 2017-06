In de jaren zestig gold Pallenberg als een van dé iconen van de pop-artcultuur. Zo was zij een regelmatige gaste van Andy Warhols The Factory.

Pallenberg werd in 1944 geboren in Rome uit Duitse en Italiaanse ouders. In 1965 ontmoette ze Brian Jones van The Rolling Stones en begon ze een relatie met hem. Twee jaar later verliet ze hem voor Keith Richards. In 1980 gingen ze uiteen.