Acteurs die week na week hun zangtalent in de strijd gooien om geld voor een goed doel naar keuze in te zamelen en zich zo tot vocale artiesten ontpoppen: dat is het concept van "Steracteur sterartiest" in een notendop. Dik tien jaar na de eerste editie werkt Eén aan een nieuw seizoen. Deze keer zullen Danira Boukhriss en Peter Van de Veire dat presenteren, zo meldt het VRT-net.

""Steracteur sterartiest" is voor mij pure nostalgie", zegt Boukhriss. "Als tiener was ik een gigantische fan. Ik heb elke aflevering van de vorige reeksen gezien en ik ben echt superblij dat "Steracteur sterartiest" na tien jaar terug te zien is op Eén. Ik ben enorm vereerd dat ik het mee mag presenteren en kijk er heel erg naar uit om dit samen met de grote Peter Van de Veire te doen."

De eerste editie van "Steracteur sterartiest" dateert al van 2006. Toen mocht Stan Van Samang zich tot winnaar kronen. In 2008 en 2009 volgden nog twee seizoenen. Daarbij gingen respectievelijk Free Souffriau en Mathias Sercu met de winst aan de haal. Het nieuwe en vierde seizoen komt dit najaar op tv.