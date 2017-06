Volgens rapper Jebroer is het ook onmogelijk om jonge kinderen af te schermen van expliciete teksten. "De meeste kinderen hebben een smartphone en hebben meteen toegang tot iTunes, Spotify of YouTube. Vroeger hadden ouders veel meer controle over hun kinderen. Maar dat is voorgoed voorbij."

De Nederhopper raadt ouders aan om zijn muziek te bespreken met hun kinderen. "Maak ze niet bang van de duivel, want het is maar een woord. Het betekent niets voor mij. Het heeft ook geen zin om er een groot punt van te maken. Kinderen beseffen vaak niet eens wat ze zingen. Het wordt pas erg wanneer je beslist dat het erg is om zulke liedjes te zingen."