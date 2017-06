De stoute lyrics van Jebroer: wat denken kinderen erover ?

"Kind van de duivel" van Jebroer is een dikke hit, maar in Nederland vinden sommigen dat het lied niet geschikt is voor kinderen. Omdat er gezongen wordt over feesten en drugs, en omdat de videoclip nogal gewelddadig is. Wat denken ze daarover in basisschool De Klimop in Westrode (Meise) ? Karrewiet ging het vragen.

