Colombie maakte eind april bekend dat de opnames van het tweede album afgerond waren. De plaat komt op 29 september uit. In afwachting zijn al twee singles gelanceerd, zijnde "So real" en vandaag "Breathing". De zanger omschrijft zelf "Breathing" als een "goede festivalsong". De twee singles klinken duidelijk anders. "Het gaat een eclectische plaat worden", wil Colombie kwijt. "De rode draad is bij mij eigenlijk hetzelfde: ik ben een romantische ziel."

Oscar And The Wolf speelt deze zomer op Rock Werchter, de Lokerse Feesten en verrassend genoeg op Tomorrowland. "Het festival heeft gevraagd gewoon de set te doen zoals die klinkt in zijn Oscar And The Wolf-geheel. We gaan daar niet per se iets clubbie van maken", aldus Colombie. De show/set van de concerten in het Sportpaleis in oktober is niet dezelfde van die op de festivals. "Er gaan veel nieuwe nummers in zitten, het wordt feestelijk", tipt Colombie.