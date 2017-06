Swift en Perry komen niet overeen. De geruchten deden al járen de ronde, ondanks dat de twee zangeressen op elk muziekfeestje wel te samen werden gefotografeerd en de beste maatjes leken.

Vorig maand vertelde Perry uiteindelijk aan tv-presentator James Corden in "Carpool karaoke" (foto) over de ruzie. "We hebben een probleem. Zij (Swift, red.) is ermee begonnen en het wordt tijd dat ze ermee stopt." Waarover de ruzie echt gaat, is niet uitgeklaard. Het zou over achtergrondzangeressen gaan, die de twee uitwisselden, maar evengoed over een voormalige partner. Swift en Perry laten het alvast niet na elkaar te jennen. Het nummer "Bad blood" van Swift zou over Perry gaan, waarop Perry dan weer reageerde met "Swish swish".