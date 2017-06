"Boy to beastie" (beluister het nummer hier) is de voorloper van het vijfde album "Future primitives". Bij de vorige single "Welcome to strange paradise" had de band zich ook laten inspireren door een boek, "A short history of nearly everything" van Bill Bryson.

Is de oertijd en het dierlijke een terugkerend thema? "Ik leef in mijn fantasie en dat gaat toch ook altijd over de echte wereld. Daar gebeuren ook beestachtige dingen. De nieuwe plaat is een soort prequel op de vorige plaat. Bowie en de Gorilazz spreken ook de fantasie aan", legt Verschaeve uit.

The Van Jets spelen op zaterdag 19 augustus op Pukkelpop. "Future primitives" wordt ná de zomer verwacht. De komende tijd zit de band voor opnames in Oostende.