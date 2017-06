Grande bracht naast haar hits "Side to side", "Bang bang", "Into you" en "Problem" samen met het publiek luidkeels "One last time", het nummer om alle slachtoffers te herdenken. Ook Mac Miller, haar partner, verscheen op het podium om met haar "Bang!" en "The way" te zingen. Nieuw op de setlist was "Over the rainbow", het lied waarmee ze het benefietconcert in Manchester afsloot. Na de show postte Grande op sociale media: "Merci, Paris ♡ Je t'aime." (zie hieronder)