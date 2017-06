Sandra Reemer werd geboren als Barbara Alexandra in Bandoeng, Indonesië. Ze werd als zangeres bekend met het duo Sandra & Andres. De andere helft van dit duo was Dries Holten. In 1975 gingen ze uit elkaar, Reemer ging solo verder.

Ze deed verschillende keren mee aan het Eurovisiesongfestival. In 1972 samen met Andres met het nummer "Als het om liefde gaat". In 1976 solo met "The party's over" en in 1979 onder de naam Xandra met "Colorado" (zie video's hieronder). Met drie deelnames op haar naam is ze samen met Corry Brokken Nederlands Songfestivalrecordhouder. In 1983 stond ze ook nog eens op het Songfestival, maar toen in het achtergrondkoor bij Bernadette. Haar beste score haalde ze bij haar eerste deelname, "Als het om liefde gaat" belandde met 106 punten op de vierde plek.

Op televisie werd ze bij het grote publiek bekend als presentatrice van populaire programma's als "Sterrenslag" en "Showmasters". In de show "Wedden dat?" was ze in de jaren 80 en 90 de assistente van Jos Brink. Daarna presenteerde bij RTL4 nog verschillende programma's.

In de tussentijd bleef ze zingen, al bleven de grote hits uit. UB 1996 bracht ze nog een nieuw Nederlandstalig album uit, met als tiel "Natuurlijk". Hoewel de plaat lovende recensies ontving, werd ze geen verkoopssucces. Sinds 2000 vormde Reemer met Marga Bult en Maggie MacNeal het trio The Dutch Diva's.