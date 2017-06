Met deze lezing is het Nobelprijsavontuur van Bob Dylan afgerond. Toen de Zweedse Academie vorig jaar bekendmaakte dat Bob Dylan de Nobelprijs voor Literatuur won, was het lang wachten op een reactie van de zanger. Uiteindelijk liet hij weten dat hij de prijs zou aanvaarden. Hij kon echter zelf niet op de uitreiking aanwezig zijn en stuurde Patti Smith om de prijs in zijn naam te ontvangen.

In april nam Dylan de prijs achter gesloten deuren in ontvangst in Stockholm. Hij trad toen ook op in de stad, maar repte op het podium met geen woord over de prijs.

Om het prijzengeld van acht miljoen Zweedse kronen (omgerekend ruim 820.000 euro) te kunnen ontvangen, moet de Nobelprijswinnaar binnen de zes maanden een lezing indienen. Dat heeft Dylan nu gedaan.