Op 22 mei stierven 22 mensen en raakten bijna 100 mensen gewond bij een bij een zelfmoordaanslag na het concert van tieneridool Ariana Grande in Manchester.

Twee weken later is Ariana Grande terug met in haar zog een tiental artiesten. Met het optreden willen ze geld ophalen voor de slachtoffers en hun families. Onder meer Take That, Robbie Williams, Miley Cyrus, Justin Bieber en Katy Perry staan op het podium. Ze treden allemaal gratis op en betalen ook zelf hun reiskosten.

De organisatoren en artiesten laten zich niet afschrikken door de aanslag in Londen van gisteren. Het concert dient volgens hen nu een groter doel. Ze zullen ook een eerbetoon brengen aan de slachtoffer in Londen. Fans die aanwezig waren op het noodlottige concert van Grande mogen het evenement gratis bijwonen.

De politie van Manchester neemt extra veiligheidsmaatregelen. Zo zal iedereen gefouilleerd worden en worden alle zakken gecontroleerd. De politie verwacht 130.000 mensen in de zone van het concert. In het aangrenzende voetbalstadion vindt ook een wedstrijd plaats ter ere van de afscheidnemende voetballer van Manchester United, Michael Carrick.

Het concert is vanaf 20 uur live te volgen via mnm.be en deredactie.be. Later vanavond wordt het ook uitgezonden op Eén.