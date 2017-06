In het gesprek dat VRT Nieuws met Paul Van Haver had over de collecties van de modestudenten in Antwerpen, kon uiteraard een vraag over een mogelijke comeback van zijn alter ego Stromae op het podium niet ontbreken. "Ik weet zelfs niet of Stromae ooit terugkeert", reageert Van Haver lachend. "Ik had het nodig en ik heb het nog nodig om te kunnen zeggen dat hij misschien nooit meer terugkeert. Dat kunnen zeggen, is al een grote vrijheid."

Door het succes van de voorbije jaren leek het alsof muziek maken voor Stromae een verplichting geworden was. "Nu vind ik opnieuw plezier in projecten. Ik zit in de studio met beginnende en grotere artiesten, meer verstopt, verder weg van de camera's en dat doet deugd."

Hij combineert muziek maken en producen nu met andere projecten. "Vooral van het optreden ben ik volledig uitgeput geraakt. Ik heb er nog altijd een beetje genoeg van. De dag dat dat niet meer zo is, keer ik terug."

En als het een geruststelling kan zijn voor de fans, volgens vrouw Coralie Barbier is muziek nog steeds zijn voornaamste bezigheid, ook al is het minder zichtbaar.