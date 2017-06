Williams begon zijn show ook al met een verwijzing naar de aanslag van 22 mei: "We zijn Manchester en we zijn niet bang." Als eerbetoon paste hij ook de tekst van "Strong" als volgt aan: "Manchester, we're strong, we're strong, we're still singing our songs, our songs." ("Manchester, we zijn sterk, we zingen nog steeds onze liedjes"). De aangepaste tekst werd geprojecteerd op de grote schermen in het stadion.

Vanavond treedt hij opnieuw op in Manchester. Morgen zou hij met Take That ook deelnemen aan het "One love Manchester"-benefietconcert voor de slachtoffers. Op donderdag 8 juli komt Robbie Williams naar Werchter Boutique.