Het Duitse festival Rock am Ring is gisterenavond wegens terreurdreiging ontruimd. Alles verliep vlot, maar de organisator van het festival was niet echt opgezet met de bewuste beslissing. "Is dat nu onze weerbare democratie? Wat wordt als volgende afgelast? Het signaal dat Duitsland vandaag zendt, is catastrofaal", zei hij op een emotionele persconferentie.

Hij denkt natuurlijk ook aan het kostenplaatje, want een halve avond annuleren kost handen vol geld. De groepen die normaal nog hadden moeten optreden, proberen ze vandaag of morgen nog in te plannen, maar het is lang niet zeker of dat ook lukt.