Festivalganger Rock am Ring: "Iedereen is met bussen naar campings gegaan"

Het Duitse festival Rock am Ring is stilgelegd wegens terreurdreiging. De politie doorzoekt het hele terrein. De evacuatie is goed verlopen. De duizenden aanwezigen hebben het terrein in alle rust verlaten. Er is geen melding gemaakt van paniek bij de festivalgangers.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Festivalganger Rock am Ring: "Iedereen is met bussen naar campings gegaan"

Het Duitse festival Rock am Ring is stilgelegd wegens terreurdreiging. De politie doorzoekt het hele terrein. De evacuatie is goed verlopen. De duizenden aanwezigen hebben het terrein in alle rust verlaten. Er is geen melding gemaakt van paniek bij de festivalgangers.