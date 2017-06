Na de aanslag in een concertzaal in Manchester en de terreurdreiging op Rock am Ring zal de komende weken worden bekeken of Rock Werchter nog extra veiligheidsmaatregelen moet nemen, zegt burgemeester Claes. Al benadrukt de organisatie wel dat er vorig jaar al heel wat maatregelen zijn genomen. Zo moet iedereen door metaaldetectoren, zijn er wegversperringen en worden alle rugzakken gecontroleerd.

In Duitsland zou het allemaal draaien rond twee medewerkers die in onderaanneming het festival mee hebben opgezet. Zij zouden banden hebben met een terrorist. "Voor Rock Werchter worden alle medewerkers gescreend, ook die van een onderaanneming. Een maand op voorhand moeten alle namen doorgegeven zijn", zegt Claes. "We zijn constant bezig met de veiligheid en zullen moeten bekijken of we de veiligheid nog moeten aanscherpen. Dat zal ook afhangen van het advies van het OCAD (het orgaan dat de veiligheid in ons land analyseert, nvdr.)."

Bij Pukkelpop is een zelfde geluid te horen. "We hebben vorig jaar al heel wat extra maatregelen genomen en voor dit jaar voorzien we een verbod op drones en vliegverkeer boven de weide", zegt de Hasseltse burgemeester Nadje Vananroye. "We zitten in terreurniveau 3 en zijn op alles voorzien. De veiligheid staat altijd voorop. Als de politie beslist om te ontruimen, dan moet de organisator dat ondergaan."