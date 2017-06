Lieberberg is tevreden dat de ontruiming vlot en zonder incidenten verlopen is. Hij zegt ook dat het contact met de autoriteiten goed is. Maar hij heeft wel felle kritiek op de beslissing om tot een ontruiming over te gaan. "Is dat nu onze weerbare democratie? Wat wordt als volgende afgezegd? Het signaal dat Duitsland vandaag zendt, is catastrofaal."

De organisator voelt zich naar eigen zeggen "leeg en futloos". Hij hoopt dat het festival morgen kan voortgezet worden. Dat is op dit moment nog onduidelijk. "Ik hoop dat ze met onze bezoekers even goed omgaan als met de voetbalfans." Daarmee verwijst hij naar het incident met de spelersbus van Borussia Dortmund. Toen werd de afgelaste Champions League-wedstrijd de volgende dag gespeeld.

"Ik wil eindelijk demonstraties zien die zich tegen deze geweldplegers richten", aldus een emotionele Lieberberg. "Ik heb nog geen tienduizenden moslims gezien die op straat komen om te zeggen: wat doen jullie eigenlijk? En ik zou graag hebben dat er in dit land iets gebeurt, dat men bijvoorbeeld diegenen die ons bedreigen, ook arresteert. We betalen de prijs voor het schandaal rond Amri (de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, red.)."

Uit welke hoek de terreurdreiging komt, is nog niet duidelijk. Lieberberg had het op de persconferentie over vermoedens dat er verdachte personen waren bij mensen die op het terrein werken of gewerkt hebben. Maar dat verhaal bleef vrij vaag.