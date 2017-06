"Vanwege een terroristische dreiging heeft de politie de organisatie van Rock am Ring opgedragen om uit voorzorg het festival voorlopig te onderbreken. Ook om onderzoek te kunnen doen op het festivalterrein. Alle bezoekers wordt gevraagd om zich gecontroleerd en rustig naar de uitgang en de campingterreinen te begeven", zo staat in de mededeling van de organisatie.

"Verdere informatie verstrekken we via sociale media, de media en de radio. De organisatie hoopt Rock am Ring morgen te kunnen hervatten."

Rock am Ring is vandaag begonnen. Het is een van de grootste muziekfestivals van Duitsland.