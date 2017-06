"Stan", dat uitkwam eind 2000, was wereldwijd een van de grootste hits van Eminem. De samenwerking met de Britse zangeres Dido gaat over een obsessieve fan die geen antwoord krijgt van de rapper op zijn brieven. Uiteindelijk pleegt hij zelfmoord door met zijn auto -met daarin ook zijn zwangere vriendin- in een rivier te rijden.

Sindsdien wordt geregeld naar het nummer verwezen als het gaat over heel fanatieke fans van bekende personen. Na 16 jaar wordt de link officieel erkend door het Oxford Dictionary. De term "stan" staat in het woordenboek omschreven "een overijverige of obsessieve fan van een bepaalde beroemdheid". "Stan" kan overigens als zelfstandig naamwoord én als werkwoord gebruikt worden.