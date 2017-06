Naar jaarlijkse gewoonte ligt het zwaartepunt van het feest op de Grote Markt in Brussel, waar vanaf 20 uur de Viva Vlaanderen band optreedt, met naast Will Tura en Stijn Meuris ook Free Souffriau, Jo Lemaire, Nicole & Hugo en Gene Thomas. Om 22 uur is het aan The Clement Peerens Explosition. Op het Muntplein vindt er op dat ogenblik een "block party" plaats met dj TLP. De hele namiddag zijn daar ook "dance battles".

Nieuw dit jaar op "Vlaanderen Feest, Brussel Danst" is een podium op het Beursplein. "De trappen van de Beurs zijn dé symbolische locatie in Brussel om samen te komen", klinkt het in het persbericht. "'Samen' wordt dan ook extra uitgespeeld in het programma voor dit nieuwe podium. Zingen is er niet enkel voorbehouden voor de artiesten op het podium. Tijdens 'Allez, Chantez!' en de 'Gelukkig Zijn Sessie' (AB) staat samen zingen centraal, zangtalent geheel optioneel. Verder treedt ook Brussels Philharmonic op."

Tot slot staan er naast de klassieke wandelingen (centrum- en gezinswandelingen bijvoorbeeld) enkele nieuwe varianten op het programma, zoals wandelingen in het dialect, een route langs de spraakmakende Brusselse muurtekeningen en een bezoek aan de expo "Yo. Brussels Hip-Hop Generations" in Bozar. Op het parcours tussen de feestlocaties zullen er circus, fanfares en optredens te zien zijn.