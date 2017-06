"Holding on" is een pak korter en radiovriendelijker dan de eerste single, "Thinking of a place". De Amerikaanse band rond Adam Granduciel brak in 2014 door bij het grote publiek met het album "Lost in the dream". Naar de opvolger wordt dan ook reikhalzend uitgekeken.

Dit najaar gaat The War On Drugs op wereldtournee. Die brengt hen in november ook naar een uitverkocht Vorst Nationaal.