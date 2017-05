De uitzending loopt van 12 uur 's middags tot middernacht. "We swingen, kronkelen en grooven langs de belangrijkste stijlen, stromingen en vernieuwers. Met muziek van de pioniersjaren en de iconen van toen, tot de kleppers van vandaag: van Armstrong tot Zorn, van bop tot West Coast, van New Orleans tot New York (én natuurlijk Europa!)", aldus Klara.

Op de gastenlijst staan Jef Neve, Kurt Overbergh (artistiek directeur AB), Linda Van Waesberge (styliste en muziekliefhebber), Andrew Claes (wizard en muzikant bij o.m. Stuff), Greet de Backer (vriendin van recent overleden jazzfotograaf Jos Knaepen), Karel Van Keymeulen (jazzjournalist), pianist Ron van Rossum, muzikante Berlinde Deman (Flat Earth Society) en muzikant/producer Koen Gisen (An Pierlé, Dans Dans…).

De speciale uitzending is ook online te beluisteren, via klara.be en de Klara-luisterapp.