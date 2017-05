De Australische zangeres en actrice Olivia Newton-John (68) heeft op haar website aangekondigd dat ze haar in juni geplande concerten in de VS en Canada voor onbepaalde tijd uitstelt.

De voorbije weken kampte ze met hevige rugpijn, maar na onderzoek blijkt dat ze borstkanker heeft. De kanker is uitgezaaid naar haar rugwervels. Naast natuurlijke therapie volgt ze stralingstherapie om de ziekte te bekampen. Ze laat zich behandelen in het Olivia Newton-John kankercentrum in Melbourne in Australië.

Olivia Newton-John is vooral bekend van haar rol in de film "Grease". In 1992 werd een eerste keer borstkanker bij de zangeres en actrice vastgesteld. Na een chemotherapie en een borstamputatie werd ze kankervrij verklaard.

Olivia Newton-John maakt zich sterk dat ze de geannuleerde concerten in Noord-Amerika in het najaar zal kunnen afwerken.