Het was niet van de radio weg te slaan in de zomer van 2009: "Waiting like a dog", het nummer waarmee de toen amper 16-jarige Jasper Erkens uit Diest succes oogstte op Humo's Rock Rally en dat hem als jongste artiest ooit op het podium van Rock Werchter bracht.

Als het sindsdien stil rond hem is geworden, dan heeft veel te maken met het feit dat hij even later naar de prestigieuze BRIT School in Londen trok voor een muzikale opleiding. Het was niemand minder dan Adele die hem op dat idee bracht.

"Enkele dagen voor de finale van Humo's Rock Rally deed ik het voorprogramma van Adele", zegt hij vanavond in "Van Gils & Gasten". "Zij vertelde mij over de BRIT School. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar ik deed een aanvraag en ik werd toegelaten. Ik heb er een opleiding van twee jaar gevolgd, onrechtstreeks via Adele dus."