Vorige vrijdag al had Ariana Grande haar fans in een brief beloofd dat ze naar Manchester zou terugkeren en nu heeft ze het ook concreet gemaakt: komende zondag staat de Amerikaanse zangeres opnieuw op het podium in de Britse stad.

Ze geeft een benefietconcert om hulde te brengen aan de slachtoffers van de bomaanslag die plaatsvond na haar concert in de Manchester Arena op 23 mei. Daarbij vielen 22 doden en tientallen gewonden.

Het concert krijgt de naam "One Love Manchester" en vindt plaats op de Old Trafford Cricket Ground die aan 50.000 mensen plaats biedt . Andere sterren en groepen als Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Take That, Niall Horan (One Direction), Miley Cyrus, Usher en Pharrell Williams sluiten zich bij Grande aan.

De opbrengst gaat naar een noodfonds voor de slachtoffers van de aanslag en naar het Britse Rode Kruis. Wie op 23 mei aanwezig was op het concert van Grande kan gratis tickets krijgen.