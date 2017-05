De fans van Boyzone kunnen hun favoriete band volgend jaar opnieuw aan het werk zien. De Ierse boysband kondigt op Instagram aan dat er een reeks concerten gepland worden in 2018 om de 25e verjaardag van de groep te vieren.

"Volgend jaar lijkt nog veraf. Als je niet kan wachten tot volgend jaar, dan kan je ons aan het werk zien tijdens enkele exclusieve concerten in het Verenigd Koninkrijk deze zomer", schrijft Boyzone op Instagram.

Boyzone had in de jaren 90 een grote hit met het nummer "No matter what". De groep is ook bekend van de singles "Love me for a reason", "Picture of you" en "All that I need".