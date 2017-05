Gregg Allman was een tijd niet al te best. Verleden jaar had hij al een aantal optredens geschrapt en bekendgemaakt dat hij behandeld werd door zijn dokter voor "ernstige gezondheidsproblemen". Later in het jaar schrapte hij nog een aantal optredens wegens problemen met zijn keel, en in maart van dit jaar had hij aangekondigd dat hij dit jaar alle optredens afzegde.

Allman, die opviel door zijn lange blonde haar, werd geboren in Nashville in Tennessee, en werd samen met zijn broer Duane opgevoed in Florida door zijn moeder, die alleenstaand was nadat hun vader was doodgeschoten.

Samen met zijn broer maakte hij deel uit van een aantal groepjes, en uiteindelijk vormden ze in 1969 samen de kern van de Allman Brothers Band. Gregg was de eerste die gitaar leerde spelen, maar Duane bleek een natuurtalent te zijn zodat Gregg overschakelde op orgel. Hij was ook de leadzanger en zijn omfloerste, bluesachtige stem bepaalde voor een groot deel de klank van de groep.

Het eerste album van de groep dat eenvoudigweg ook "Allman Brothers Band" heette werd goed ontvangen, maar vooral het live-album uit 1971 "At Filmore East" katapulteerde de groep in het sterrendom, en gaf Duane de naam een van de beste gitaristen ter wereld te zijn, niet in het minst door zijn virtuoze samenspel met tweede gitarist Dicky Betts. Enkele maanden na de opnames van het album kwam Duane om het leven in een ongeluk met zijn motor, en een jaar later verongelukte ook bassist Berry Oakley met zijn motor.

Gregg Allman schreef ook een aantal van de grootste hits van de groep zoals "It's Not My Cross to Bear", "Midnight Rider," "Ain't Wastin' Time No More" en "Melissa".

De groep splitte in de jaren 80, en werd in de loop van de jaren daarna een aantal keer heropgericht met een wisselende bezetting naast Gregg Allman.

In 1990 begon de nogmaals heropgerichte groep nieuwe muziek te spelen en een nieuw publiek aan te spreken. In 1995 werd de Allman Brothers Band opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, en het volgend jaar wonnen ze een Grammy voor "Jessica". In zijn memoires zei Gregg over die periode dat hij zich jarenlang erg te buiten was gegaan aan vrouwen, drank en drugs, tot hij midden de jaren 90 nuchter werd en bleef. Hij zei dat hij zich toen "gloednieuw" voelde op 50-jarige leeftijd.