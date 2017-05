In een mededeling op haar Twitteraccount betuigde de popster in de eerste plaats haar medeleven met de slachtoffers en hun familieleden. "Er is niets dat ik of iemand anders kan doen om de pijn die jullie voelen weg te nemen", aldus Ariana Grande die eraan toevoegt dat ze toch alles wil doen om iedereen te helpen.

Ze benadrukt vervolgens dat eenieder zelf bepaalt hoe de aanslag van maandagavond zijn of haar leven zal bepalen en hoe men zijn of haar leven verderzet. Maar voor Grande staat alvast een iets vast: de liefde en het medeleven die ze de laatste dagen heeft gevoeld van haar fans staat in schril contrast met de "gruwelijke acties" van maandagavond.

Ze roept vervolgens op dat het antwoord op de aanslag net moet zijn om elkaar te helpen, elkaar graag te zien en luider te zingen dan ooit tevoren. Daarop kondigt ze haar "comeback" aan: "Ik zal terugkeren naar het ongelooflijk dappere Manchester om tijd door te brengen met mijn fans en om een benefietconcert te houden en zo geld in te zamelen voor de slachtoffers en hun families."

Ze sluit af met "Muziek moet ons allemaal genezen, samenbrengen en gelukkig maken. We zullen doorgaan ter ere van zij die we verloren zijn, hun familieleden en mijn fans. Ze zullen altijd in mijn gedachten en in mijn hart. Ik zal voor de rest van mijn leven aan hen denken."