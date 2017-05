De luisteraars van Studio Brussel hebben de vorige week overleden zanger Chris Cornell naar de 81e plaats gestemd in de "Album 500". Het album "Superunknown" van Soundgarden is daarmee een opvallende stijger in de lijst.

Pearl Jam blijft voor het zesde jaar op rij de "Album 500" domineren met "Ten". Daarna komen "AM" van Arctic Monkeys en "The black album" van Metallica. In de top tien staat geen enkel Belgisch album, wel klassiekers als "Nevermind" van Nirvana, "Rumours" van Fleetwood Mac en "Dark side of the moon" van Pink Floyd.

Het hoogst genoteerde Belgische album staat op de elfde plaats: "Worst case scenario" van dEUS. dEUS is ook de populairste Belgische act met vier albums in de "Album 500" van Studio Brussel. Muse, U2 en Foo Fighters staan met zeven albums in de lijst.

Vijftien albums in de lijst met 500 beste albums aller tijden werden vorig jaar uitgebracht. De meest recente plaat in de "Album 500" is "DAMN." van Kendrick Lamar.