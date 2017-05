Liam Gallagher heeft aangekondigd dat hij de volledige opbrengst van het eerste concert van zijn minitournee als soloartiest schenkt aan de slachtoffers van de bomaanslag in de Manchester Arena na het concert van Ariane Grande.

"Ik wist het onmiddellijk toen ik het nieuws van de bomaanslag vernam. Ik doe dit niet voor het geld. Ik wil proberen de mensen te helpen en het optreden gaat gewoon door. Hij is mijn plicht om de mensen te verstrooien en een fijne avond te geven", aldus Liam Gallagher.

"Het is schandalig en heel triestig wat er gebeurd is. Maar wat kan je doen. Er sterven kinderen in de hele wereld en waarom?", fulmineert Liam Gallagher.

De voormalige zanger van Oasis kondigde een minitournee aan als soloartiest. De vier optredens in Manchester, Londen, Dublin en Glasgow gaan door zoals gepland. In oktober verschijnt het eerste soloalbum van Liam Gallagher. Het album is getiteld "As you were".