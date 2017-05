Michel Sardou wil in maart 2018 definitief een punt zetten achter zijn afscheidstournee. "Daarna ga ik plezier maken in het theater. Met de leeftijd is mijn stembereik gedaald. Er komt een tijd om te stoppen. Intussen ben ik 70 jaar, dus vind ik dat ik het recht heb om deze beslissing te nemen."

Michel Sardou is een van de populairste zangers in het Franse taalgebied. Hij verkocht meer dan honderd miljoen albums en is bij het niet-Franstalige publiek vooral bekend van het nummer "Les lacs du Connemara". Andere hits van de zanger zijn "En chantant", "Etre une femme", "Je vole" en "Une fille aux yeux clairs".

Naast zijn zangcarrière bouwde ook een acteercarrière uit. Begin deze eeuw kocht hij het Théatre de la porte St-Martin in Parijs. Hij acteerde in verschillende voorstelling in het theater en Sardou was ook te zien in een handvol films. Zijn bekendste rol vertolkte hij in de politiefilm "Cross" in 1987.