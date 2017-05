Auteur: Ludwig De Wolf

Ludwig De Wolf Elton John en YouTube hebben 46 jaar na de release van het nummer "Tiny dancer" van de Britse zanger een officiële videoclip bij het nummer gemaakt. "Tiny dancer" was in de jaren 70 een grote hit. Begin deze eeuw bereikte het nummer een nieuwe generatie fans omdat de song gebruikt werd in de populaire film "Almost famous". Nu staat de eerste officiële videoclip van het nummer online.