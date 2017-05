Het nieuwe album van Lana Del Rey wordt op 21 juli uitgebracht. Het album heeft de titel "Lust for life" gekregen. De eerste single van het album is getiteld "Love" en werd in februari al gepubliceerd.

De Amerikaanse zangeres kondigde eerder al aan dat ze samenwerkte met onder anderen The Weeknd, Sean Lennon en Stevie Nicks van Fleetwood Mac tijdens de opnames van haar album.

Lana Del Rey brak zes jaar geleden door met het nummer "Video games". Vorige zomer stond ze nog op het podium van TW Classic met onder anderen Simply Red en Bruce Springsteen.