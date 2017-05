1. (14) A whiter shade of pale - Procol Harum

2. (2) Eloise - Barry Ryan

3. (9) Bad moon rising - Creedence Clearwater Revival

4. (1) Hey jude - The Beatles

5. (4) Suspicious minds - Elvis Presley

6. (23) Oh pretty woman - Roy Orbison

7. (15) Born to be wild - Steppenwolf

8. (24) San Francisco - Scott McKenzie

9. (17) Gloria - Them

10. (3) Venus - Shocking Blue