Wie was Roger Moore? Carrièreoverzicht van de “tweede Bond”

De Britse acteur Roger Moore (89) is overleden. Dat melden zijn kinderen in een officiële mededeling op zijn Twitteraccount. Moore verloor een korte strijd tegen kanker. Hij kroop maar liefst zeven keer in de huid van "007". Iconisch was ook zijn vertolking in "The saint".

