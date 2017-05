Gore: "Niemand kan deze klimaatbeweging stoppen"

Al Gore stelt op het filmfestival van Cannes zijn nieuwe klimaatdocumentaire voor. "An inconvenient sequel" schetst een beeld van waar we staan, tien jaar na "An inconvenient truth". De officiële première is pas morgen, maar onze reporter Ward Verrijcken kon Al Gore vandaag al spreken.

