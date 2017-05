De veiligheidscontroles vóór concerten zijn sinds de aanslag aan concertzaal Bataclan in Parijs bekend en wijd verspreid bij alle massa-evenementen. "Aan het Sportpaleis en de Lotto Arena voeren we volledige fouilles uit met handscanners. Iedereen die binnen wil, ondergaat dezelfde behandeling. Deze gang van zaken was ingeburgerd, en deze gebeurtenis is in zekere zin terug naar af. We stellen opnieuw álles en iedereen in vraag."

Of het Belgische concert van Ariana Grande zondag zal doorgaan, is onduidelijk. Hoe dan ook overlegt Dobbels later vandaag nog met Staatsveiligheid en concertorganisator Live Nation. "Sinds terreurniveau 3 in ons land van kracht is, hebben we een directe lijn met hen. Onze waakzaamheid is sowieso groot, en we wachten op hun instructies nu. Het zou me ten zeerste verwonderen dat Ariana Grande naar ons land komt, vermits ze de concerten van de volgende dagen in Londen al geannuleerd heeft."