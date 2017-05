Kunst bewonderen, ook waar je het niet meteen verwacht

Het "Antwerp Art Weekend" is van start gegaan. Op meer dan 60 plaatsen kunt u kunst bewonderen in al haar gedaanten. Dat kan vanzelfsprekend in de talloze musea en kunstgalerijen van de stad, maar ook op onverwachte plekken. Zoals hier, vlakbij de werken op de Antwerpse leien, in een kantoor-met-appartementsgebouw, waar een artiest met een aantal bevriende kunstenaars tentoonstelt.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Kunst bewonderen, ook waar je het niet meteen verwacht

Het "Antwerp Art Weekend" is van start gegaan. Op meer dan 60 plaatsen kunt u kunst bewonderen in al haar gedaanten. Dat kan vanzelfsprekend in de talloze musea en kunstgalerijen van de stad, maar ook op onverwachte plekken. Zoals hier, vlakbij de werken op de Antwerpse leien, in een kantoor-met-appartementsgebouw, waar een artiest met een aantal bevriende kunstenaars tentoonstelt.