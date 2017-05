99,5 miljoen euro voor onbekende Basquiat: "Een echte thriller"

"Het had alles waar het bij een veiling om draait," zei veilingmeester Oliver Barker van Sotheby's in New York. Het doek van Jean-Michel Basquiat (1960-1988) uit 1982 haalde een recordbedrag. Het werk was sinds 1984 in privéhanden, en was nooit meer ergens aan het publiek vertoond.

