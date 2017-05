Het nummer "City lights" van de Waalse Songfestivalinzending Blanche staat op de eerste stek in de Vlaamse hitparade. Het nummer verwijst "Something just like this" van The Chainsmokers & Colplay naar de tweede plaats in de Ultratop Singles Vlaanderen.

Op de tweede plaats in de lijst met meest gekochte nummers staat "Despacito" van Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee. Salvador Sobral staat met zijn winnend Songfestivallied "Amar pelos dois" op de dertigste plaats in de Vlaamse hitparade.

In de lijst van best verkochte albums is het Britse popfenomeen Harry Styles op de eerste plaats binnengekomen. "Harry Styles" is het debuutalbum van de voormalige zanger van One Direction.