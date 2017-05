Emoji's dansen in de straten van Cannes

In Cannes is het 70ste Filmfestival van start gegaan. Een van de films op het programma is "The emoji movie". Om de première aan te kondigen dansten er tientallen levensgrote emoji's in de straten van de stad.

