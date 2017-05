Muse heeft een nieuwe single gepubliceerd. "Dig down" klinkt volgens frontman Matt Bellamy anders dan de nummers op het vorige album van Muse. "We leven nu al een tijd in Amerika en dat beïnvloedt onze muziek, maar ik ga zeker niet rappen op ons nieuwe album", aldus Bellamy.

"De single "Dig down" is een meer elektronisch nummer en bevat een mix van elektro en gospel. Het is ook minder bombastisch dan de nummers op ons vorigge album "Drones"", zegt Bellamy.

De zanger van Muse wil nog geen datum prikken voor de release van het nieuwe album van de band. "Ons nieuwe album zal wellicht in het najaar van 2018 in de winkelrekken liggen, maar in de tussentijd zullen we wel nog nieuw materiaal uitbrengen."

Matt Bellamy voegt er nog aan toe dat hij hoopt zo snel mogelijk opnieuw op te treden in België. "We houden van België en onze Belgische fans. Bovendien zijn de Belgische bands Millionaire en Evil Superstars grote voorbeelden voor ons. Wellicht komen we volgend jaar opnieuw naar België."